RJ terá de indenizar homem que ficou nu em blitz O Estado do Rio de Janeiro terá de pagar R$ 20 mil a um homem que teve de ficar nu durante uma revista íntima feita por policiais militares. A decisão é do desembargador Lindolpho Morais Marinho, da 16ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para ele, a Polícia Militar deve evitar constranger e intimidar as pessoas com comportamento autoritário e abuso de poder.