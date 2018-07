RJ terá de pagar tratamento de grávida que perdeu bebê O município do Rio de Janeiro terá de pagar R$ 900 por mês para ajudar nos tratamentos pós-operatórios de Manuela Costa, de 29 anos, que perdeu seu bebê por não ter tido atendimento adequado no Hospital Miguel Couto. O medico do hospital apenas rabiscou em seu braço o nome da maternidade que deveria procurar e os ônibus que precisaria pegar.