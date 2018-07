RJ: universitário mata e ateia fogo a corpo de travesti O estudante de Direito e lutador de jiu-jitsu Leonardo Loeser de Oliveira, de 27 anos, foi preso em flagrante na tarde deste domingo (23), suspeito de matar um travesti, em sua casa, no bairro do Horto, na zona sul do Rio. Segundo a delegada Tatiana Queiroz, da Delegacia de Homicídios, o suspeito ateou fogo à vitima, ainda não identificada, com idade entre 20 e 30 anos, para ocultar a morte.