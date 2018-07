RJ vai ganhar oito novos veículos blindados

Serão pagos R$ 6,150 milhões, o que corresponde a 28% do valor estipulado no edital, publicado em dezembro passado. Outras quatro empresas, sediadas na África do Sul, nos Estados Unidos, na França e em Israel, também participaram da disputa.

Ao justificar a necessidade da compra, a Secretaria estadual da Casa Civil argumentou que os atuais blindados estão "obsoletos e/ou defasados comprometendo tanto as ações diárias, cada vez mais voltadas para a consolidação e pacificação de territórios de exclusão em comunidades antes dominadas pelo tráfico de drogas e armas, quanto àquelas envolvendo medidas contra a ataques assimétricos terroristas". Também alegou que "as particularidades da criminalidade da região e, mais recentemente, a responsabilidade de sediar grandes eventos (...) exigem do Estado um grande investimento no reaparelhamento e modernização de suas polícias".

O prazo de entrega dos blindados é de seis meses após a publicação do resultado da concorrência no Diário Oficial do Estado. Além da entrega dos veículos, o contrato prevê contrato de gestão e manutenção da frota por cinco anos. Apelidados de "Caveirões", seis blindados serão destinados às principais unidades especializadas da PM: quatro para o Batalhão de Operações Especiais (Bope) e dois para o Batalhão de Choque. Os dois restantes ficarão com a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), tropa de elite da Polícia Civil. Atualmente a PM conta com 16 veículos blindados, e a Polícia Civil, com quatro.

As especificações mínimas dos veículos foram estipuladas por uma comissão, criada há um ano pela Secretaria de Segurança do Estado, que conta com policiais do Bope, do Choque e da Core. A proteção antibalística deverá suportar tiros de fuzil calibres 5.56 e 7.62, e o assoalho deve ser resistente à explosão de granadas. O veículo deve ter freios ABS, tração 4x4 e capacidade para transportar, no mínimo, 10 tripulantes. Mesmo alvejados por tiros, os pneus devem ser capazes de rodar por 20 quilômetros. O ar condicionado deverá ser capaz de manter a temperatura interna em torno dos 20ºC, mesmo em dias com calor de até 45ºC. Os blindados terão no mínimo duas câmeras externas com visão noturna e um display interno para vigilância. Por fim, o combustível será óleo diesel S10, menos poluente.

Entre as principais vantagens dos novos blindados, o gerente de Projetos e Tecnologia do Bope, major Maurílio Nunes, destaca o nível maior de proteção antibalística; a exigência de um sistema de alimentação para o ar condicionado independente do motor, o que permitirá seu funcionamento mesmo com o veículo desligado; e tração nas quatro rodas. "Os atuais possuem tração 4 x 2, o que em muitos casos dificultava o nosso avanço, devido à topografia íngreme de várias comunidades. Além disso, quando forçava muito o motor, ele não dava conta de manter o funcionamento do ar condicionado, que quebrava com frequência", explicou o oficial, que integrou a comissão.