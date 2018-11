RJ vai reprovar a partir de 2012 carros 'mais poluentes'

"Ou conserta (o motor) ou sai da rua. Vamos tirar de circulação os dragões da poluição", disse o secretário do Ambiente, Carlos Minc. A aplicação da nova resolução, publicada hoje no Diário Oficial do Estado, será gradual. Nas vistorias realizadas em 2011, 400 mil veículos particulares foram considerados inaptos. A linha de corte estabelecida pelo Rio para o primeiro ano de reprovação pegaria 10% dessa frota (cerca de 40 mil carros), e os outros continuariam recebendo a inscrição "inapto", mas sem punição. A intenção do governo é reprovar todos aqueles que poluem acima do limite federal até 2016.

O motorista reprovado terá prazo de 30 dias para retornar ao posto e fazer outra vistoria. Minc disse que o Rio pretende estimular a renovação da frota com a medida. O Detran também anunciou a isenção da primeira vistoria para veículos novos - os 300 mil carros emplacados no Rio este ano não precisarão ser levados para postos do Detran em 2012. "É alívio para o novo e aperto para os mais poluentes", disse Minc. Segundo ele, também está em estudo um desconto no IPVA para os menos poluentes, mas isso é promessa para 2013.

No Estado do Rio, motoristas precisam pagar R$ 90 (mais taxa bancária) e agendar a inspeção anual. Minc reconheceu que não haveria estrutura para reprovar todos no primeiro ano. Segundo o Detran, o número de funcionários será mantido. Hoje, apenas caminhões e ônibus são reprovados no teste de poluição. O Estado tem cerca de 4,8 milhões de veículos nas ruas. Na última década, houve crescimento médio de 6% ao ano da frota.

"São medidas para que a política de clima não seja um discurso vazio. Vamos realizar a Rio+20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável) e precisamos mostrar o dever de casa feito", disse Minc. O limite de poluição varia de acordo com o ano do veículo. A presidente do Instituto Estadual do Ambiente, Marilene Ramos, disse que um dos alvos serão carros fabricados entre 2003 e 2005, movidos a gasolina. "Se apresentar medição acima de 3 mil partes por milhão de hidrocarbonetos, por exemplo, não receberá o documento. O condutor deverá regular o motor para poder obter o licenciamento". As chamadas fontes móveis, que incluem veículos, barcos e locomotivas, respondem por cerca de 70% das emissões no Rio.