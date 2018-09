RN decreta situação de emergência por causa da dengue

A governadora Wilma de Faria (PSB) decretou estado de emergência no Rio Grande do Norte (RN) devido à alta incidência de dengue, segundo informou o site do PSB. O Estado se aproxima dos 20 mil casos notificados, conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com o secretário Adelmaro Cavalcanti, "o decreto vai permitir maior flexibilidade na contratação de serviços e insumos que sejam necessários ao trabalho dos nossos técnicos em todos os municípios com alto índice de dengue." Segundo o boletim de quarta-feira, 7, há incidência de dengue em 154 municípios do estado. Desde 1º de janeiro deste ano, já são 19.157 casos notificados, sendo 690 com suspeita de febre hemorrágica da dengue, com 78 confirmados. Segundo levantamento, 41 pessoas teriam morrido com sintomas da dengue, mas apenas dois casos foram confirmados até agora.