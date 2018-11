RN implanta gabinete para ajudar vítimas das enchentes O governo do Rio Grande do Norte instalou hoje um Gabinete Preventivo para adotar medidas emergenciais de proteção às famílias vítimas das inundações provocadas pelas chuvas no interior. Segundo o governo, a medida foi determinada pela governadora Wilma de Faria (PSB) durante reunião para discutir as ações emergenciais, que contou com a presença da secretária Nacional de Defesa Civil, Ivone Dantas, do diretor do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), Elias Fernandes, representantes das Forças Armadas, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e das secretarias e órgãos do governo estadual.