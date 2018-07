Roberto Carlos chega ao velório da filha em SP

Ana Paula morreu nesta madrugada em São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa do cantor, ela sofreu uma parada cardíaca. O corpo dela foi levado nesta manhã ao Instituto Médico Legal (IML). O enterro acontece agora, no final da tarde, no Cemitério do Araçá, na zona oeste da cidade.

Ana Paula é filha de Cleonice (Nice) Rossi, primeira esposa de Roberto Carlos, e estava casada com o músico Paulinho Ferreira. Roberto Carlos assumiu Ana Paula como sua filha quando se casou com Nice.

Devido ao falecimento de Ana Paula, o show em comemoração ao aniversário de 70 anos de Roberto Carlos, marcado para o próximo dia 19, no Ginásio Álvares Cabral, em Vitória, no Espírito Santo, foi cancelado. Dody Sirena, empresário do artista, anunciará a nova data do show nos próximos dias.