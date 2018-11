Roberto Carlos faz aniversário de luto pela morte da mãe

Roberto Carlos vai passar o aniversário de 69 anos, hoje, de luto, após a morte de sua mãe, Laura Moreira Braga, ocorrida santeontem à noite no Rio. O horário e local do enterro não haviam sido divulgados até o início da noite de ontem.

O cantor fazia um show em Nova York quando foi informado da morte da mãe, conhecida como Lady Laura, por causa de uma música que compôs para ela na década de 70. Desolado, Roberto quis voar imediatamente para o Rio, mas só conseguiu embarcar ontem de manhã, num voo fretado. Ele deveria desembarcar no aeroporto do Galeão por volta das 19 horas.

Seus irmãos, Lauro, Carlos Roberto e Norma, fizeram questão de esperar a chegada do cantor para definir o horário e o local do enterro. O mais provável é que Lady Laura seja sepultada ao lado do marido, Robertino Braga, no cemitério São João Batista.

Lady Laura tinha completado 96 anos no dia 10 e estava internada desde 31 de março no Hospital Copa D"Or, com quadro de infecção respiratória. Roberto, seu caçula, já tinha planejado fazer uma pausa na turnê americana para passar seu aniversário com ela. O cantor foi informado que a mãe havia morrido quando se preparava para voltar ao palco para o bis, ao fim do show no Radio City Music Hall, por volta das 23h30, horário de Brasília.

Ao receber a notícia, ele se recolheu ao camarim e coube a seu maestro e compadre, Eduardo Lages, informar à plateia, lotada, que Roberto não retornaria porque perdera a mãe.

Ivone Kassu, assessora de imprensa de Roberto, disse que o hospital não conseguiu avisá-lo antes (a morte foi atestada às 18h20). A notícia foi passada pelo médico particular de Lady Laura, Milton Kazuo Yoshino, ao empresário do cantor, Dody Sirena, que optou por esperar pela última música.