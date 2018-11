Roberto Carlos passa a noite em hospital velando a mãe

O empresário do cantor Roberto Carlos Dodi Sirena concedeu entrevista há pouco aos jornalistas que aguardam notícias do cantor, que está velando o corpo da mãe Laura Braga no hospital Copa D'Or, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo Sirena, Roberto Carlos ainda está muito abalado emocionalmente e não conseguiu dormir desde que recebeu a notícia. "Ele está bastante triste e lamenta não ter conseguido chegar a tempo para dar um último beijo", disse.

De acordo com o empresário, o cantor permanecerá com familiares e amigos velando o corpo da mãe no hospital nesta madrugada. Roberto Carlos deve sair do hospital apenas para ir em casa e trocar de roupas para o enterro, que ocorre na segunda-feira às 9 horas no Cemitério Jardim da Saudade Sulacap. Em seguida, o cantor retorna ao hospital, de onde sairá às 7 horas para acompanhar o corpo da mãe ao cemitério.