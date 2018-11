Roberto Carlos só soube da morte da mãe após 5 horas Morreu ontem, no Rio, Laura Moreira Braga, mãe do cantor Roberto Carlos. Ela estava internada desde 31 de março no Hospital Copa D?Or, por causa de uma infecção respiratória. Conhecida como Lady Laura, tinha 96 anos. Segundo nota divulgada pelo hospital, Laura morreu às 18h20, após duas paradas cardíacas. Roberto Carlos fez um show ontem em Nova York e só foi avisado da morte da mãe ao deixar o palco do Radio City Music Hall, por volta de 23h15 (horário de Brasília). No show, homenageou Lady Laura. "Como vocês sabem, minha mãe estava doente, mas já está bem. E agora eu vou cantar a música que fiz para ela", disse.