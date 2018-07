Roberto Carlos veste camiseta e calça jeans na Sapucaí O cantor e compositor Roberto Carlos assiste ao desfile da Beija-Flor no espaço da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), em frente ao setor 1 da Avenida Marquês de Sapucaí, vestindo uma camiseta azul claro e calça jeans. Roberto Carlos mostrou originalidade ao descrever as sensações no Sambódromo. "É uma muita emoção", disse.