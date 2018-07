Roberto Cláudio vencerá em Fortaleza com 53% dos votos--boca de urna O candidato do PSB à prefeitura de Fortaleza, Roberto Cláudio, deve vencer a eleição desde domingo com 53 por cento dos votos contra 47 por cento do candidato petista Elmano de Freitas, segundo a pesquisa boca de urna do Ibope.