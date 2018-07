Roberto Jefferson é internado para exames antes de operar tumor Um dos principais alvos do processo que julga os acusados de envolvimento no chamado mensalão, o presidente nacional do PTB e ex-deputado federal Roberto Jefferson, de 59 anos, foi internado nessa quinta-feira em um hospital particular no Rio de Janeiro para realizar exames preparatórios para uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas marcada para sábado.