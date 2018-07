Roberto Jefferson recebe alta de hospital no Rio

Jefferson, que deu entrada no Hospital Samaritano no dia 14 com quadro de infecção intestinal e desidratação, recebeu alta médica, pois "se encontra em condições clínicas favoráveis para receber alta", segundo boletim assinado pelo médico José de Ribamar Saboia de Azevedo, que o avaliou.

Em julho, Jefferson, de 59 anos, foi submetido à retirada de um tumor maligno na região do pâncreas e, durante a intervenção, precisou fazer uma reconstrução de cirurgia para redução de estômago.

Jefferson foi o delator em 2005 do que chamou de mensalão, um suposto esquema de desvio de recursos públicos para compra de apoio político no Congresso ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) desde agosto. O ex-deputado é um dos réus no processo.

(Por Pedro Fonseca)