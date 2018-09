Robinho quer dancinhas na Copa, mas 'cinturas duras' atrapalham

Numa temporada em que o clube paulista balançou as redes mais de 100 vezes para conquistar o Campeonato Paulista e alcançar a final da Copa do Brasil, Robinho e outros jogadores santistas inovaram nas comemorações, que se tornaram um ingrediente a mais para o futebol alegre e ofensivo da equipe.

Na seleção brasileira, no entanto, o atacante de 26 anos não encontrou parceiros para dançar. "Tem muito cintura dura na seleção -- Kaká, Fabuloso (Luís Fabiano) -- vamos ver se eles começam a dançar um pouquinho melhor," disse o jogador.

"Acho que a gente deve continuar fazendo as coisas com alegria e espontaneidade. Quanto mais dancinhas a gente fizer, isso é sinal de que o Brasil está fazendo muitos gols."

Robinho promete ensaiar a turma até a estreia do Brasil na Copa, no dia 15, contra a Coreia do Norte, e terá uma primeira oportunidade de colocar em práticas as aulas de dança no amistoso que a seleção fará contra a Zimbábue, na quarta-feira.

Diante de um adversário desconhecido e sem qualquer tradição, o objetivo da seleção é ganhar ritmo de jogo, uma vez que o time do técnico Dunga disputou apenas uma partida no ano -- vitória por 2 x 0 sobre a Irlanda em março.

Até mesmo Robinho, que foi companheiro de Manchester City do principal jogador da seleção do Zimbábue, não sabia desse fato. Perguntado quem seria esse jogador, ele respondeu: "não lembro".

Apenas quando informado que se tratava de Benjani Mwaruwari, o brasileiro acrescentou: "Benjani, Benjani... É um grande jogador, atacante, forte, tem mais ou menos a característica do futebol inglês."

Durante a entrevista coletiva no hotel onde a seleção brasileira está concentrada para a Copa, em Johanesburgo, Robinho ainda voltou a esquecer contra quem o Brasil vai jogar o amistoso. Mesmo assim, disse que se tratada de um time com "grandes jogadores".

"A gente não tem total conhecimento da seleção do, qual é o nome? Zimbábue, né? Mas a gente respeita porque são grandes jogadores também", afirmou.

O jogo será o primeiro da equipe na preparação para o Mundial e será seguido por uma partida contra a Tanzânia, no dia 7 de junho. Vários jogadores já indicaram que vão entrar em campo preocupados em não se machucar às vésperas da Copa do Mundo, e Robinho minimizou quaisquer preocupações com o resultado.

"A gente espera se movimentar bastante, fazer as jogadas que a gente costuma fazer. O resultado é o que menos importa, o resultado que importa é na estreia", afirmou.

A seleção brasileira embarca nesta terça-feira e vai dormir em Harare, capital do Zimbábue, onde será disputado o amistoso na quarta-feira diante de um público esperado de 60.000 pessoas no Estádio Nacional.

O polêmico presidente Robert Mugabe, que governa o país há 30 anos em meio a acusações de corrupção e fraude, é esperado na tribuna de honra para assistir à partida.

O Brasil estreia na Copa do Mundo da África do Sul no dia 15, contra a Coreia do Norte. A seleção também enfrentará Costa do Marfim e Portugal no Grupo G do Mundial.