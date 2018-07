Robinho retorna hoje a seu palco favorito

Robinho volta a seu estádio preferido, a Vila Belmiro, onde nasceu e cresceu para o futebol, hoje às 21 horas, contra o Bragantino, quatro anos e meio depois de ter ido para a Europa. Para o torcedor que comparecer ao velho alçapão, a expectativa é de novo filme de sucesso, em que o garoto magro comandou o melhor dos times santistas do novo século na quebra de um tabu de 17 anos sem título importante com a conquista do Campeonato Brasileiro de 2002. Sua geração ainda foi vice-campeã da Taça Libertadores de 2003 e outra vez campeã brasileira, em 2004, além de ter feito com que as faixas das organizadas voltassem a ser abertas na posição correta (de cabeça para cima), depois de anos de protestos.

O jogo contra o Bragantino será o 90º de Robinho na Vila Belmiro, com saldo altamente positivo. Foram 61 vitórias, 20 empates e apenas 8 derrotas. Dos 84 gols que o Rei das Pedaladas marcou com a camisa 7 santista, 38 foram no campo da Baixada Santista. No total, atuou 194 vezes pelo clube.

O Santos derrotou o Guarani por 2 a 0, pelo Rio-São Paulo, na estreia de Robinho como profissional na Vila Belmiro, em 24 de março de 2002. O técnico era Celso Roth e Robinho, considerado menino frágil na época, entrou no lugar de Robert. O último jogo foi diante do Figueirense, em 21 de agosto de 2004. O Santos, dirigido por Alexandre Gallo, venceu o Figueirense por 4 a 3, com dois gols de Robinho.

O curioso é que antes de se transferir para o Real Madrid, em agosto de 2005, Robinho enfrentou o Santos, na Vila Belmiro, atuando pela então seleção brasileira sub-23, em 18 de novembro de 2003. O técnico era Ricardo Gomes, atualmente no São Paulo, e o amistoso fez parte dos preparativos para o Pré-Olímpico. A seleção ganhou por 3 a 1 e um dos gols foi marcado por Robinho. Faziam parte daquele time Edu Dracena, Nilmar e Elano, entre outros.

Quando Robinho vestiu a camisa do Santos pela última vez na Vila, o sentimento de uma parte da torcida era de revolta, em razão de o jogador ter forçado sua transferência para o Real Madrid. Com sua determinação de só voltar ao Brasil para jogar pelo Santos, as mágoas foram deixadas de lado. E, depois de ter sido recebido com festa por mais 10 mil torcedores, o astro retribuiu o carinho com o gol da vitória contra o São Paulo. Agora, pode contar com o apoio do torcedor.

O jogo de hoje será um dos dois em que Robinho será observado por Dorival Júnior. O treinador repetiu ontem que poderá deixar o atacante apenas fazendo trabalho especial de condicionamento físico durante uma semana. De acordo com o treinador, Robinho enfrenta o Mirassol, domingo, em Mirassol, mas deve ficar fora da estreia do Santos na Copa do Brasil, contra o Naviraiense, na quarta-feira, em Campo Grande, e no clássico com o Corinthians, dia 28. A fraca atuação contra o Rio Claro convenceu Dorival de que, sem esse cuidado, sua readaptação ao futebol brasileiro será muito difícil.