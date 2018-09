Robô acha sinal de água no subsolo de Marte O solo marciano no qual o robô Spirit, da Nasa, atolou no ano passado contém evidência de que água escorreu para baixo da superfície recentemente e de forma contínua. Camadas estratificadas de solo de diferentes composições levaram os cientistas a propor que delgados filmes de água podem ter penetrado o chão, a partir de geadas ou neve. O vazamento pode ter ocorrido durante mudanças climáticas cíclicas nos períodos em que o eixo de Marte se encontrava mais inclinado. A descoberta é relatada na revista Journal of Geophysical Research.