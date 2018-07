Robótica leva alunos de SP para prova em Dallas Jovens gênios da mecatrônica, com facilidade de trabalhar em equipe e donos de um raciocínio lógico avançado. Essas características, que são comuns a engenheiros e físicos, vão levar a Dallas, no Texas (EUA), um grupo de alunos de ensino médio do colégio técnico Eniac, em Guarulhos (SP), e da Escola Estadual Waldemar Salgado, em Santa Branca, no Vale do Paraíba (SP). Eles foram selecionados para representar o Brasil no VEX Robotics Competition, prova mundial de robótica, que reunirá em maio 300 grupos de estudantes de vários países. Apesar de já terem experiência em competições internacionais, os colégios receberam a notícia com surpresa. Os alunos do Eniac, escola técnica que aposta no ensino da robótica desde a primeira série do fundamental, já conquistaram o vice-campeonato mundial em prova realizada em Los Angeles, em fevereiro. Os alunos da Waldemar Salgado disputaram competição internacional em Atlanta, no início do ano, mas não subiram ao pódio. As informações são do Jornal da Tarde.