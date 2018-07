Roche é investigada por falhas em informações de medicamentos

A questão está relacionada a medicamentos da linha de produtos da Roche que fazia parte de um sistema de reembolso financeiro nos Estados Unidos, e cujos possíveis efeitos adversos não foram reportados corretamente.

A Roche é a maior fabricante de medicamentos para câncer do mundo e também produz drogas para infecções virais, distúrbios no sistema nervoso central e doenças inflamatórias.

"Não existe no momento nenhuma evidência de impactos negativos sobre os pacientes e enquanto as investigações estão sendo conduzidas, não há necessidade de pacientes ou profissionais de saúde adotarem qualquer medida", afirmou a agência em comunicado.

Um porta-voz da Roche disse que a companhia pretende fornecer um balanço final do número de efeitos adversos potencialmente omitidos às autoridades de saúde até janeiro de 2013.

"A Roche reconhece que não cumpriu integralmente as normas regulatórias e entende as preocupações que podem estar sendo causadas por este problema para as pessoas que utilizam seus produtos", afirmou a fabricante de medicamentos.

(Por Ben Hirschler)