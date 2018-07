Roche faz acordo de até US$600 mi por remédio de Parkinson da Prothena

A fabricante suíça de medicamentos está buscando se diversificar para além de sua especialidade em câncer e também está desenvolvendo tratamentos para Alzheimer, esquizofrenia e esclerose múltipla dentre outras doenças neurodegenerativas.

Com o acordo com a Prothena, anunciado no final da quarta-feira, a Roche ganhará acesso ao PRX022, um anticorpo monoclonal para o medicamento para a doença de Parkinson que deve entrar em testes clínicos de Fase I em 2014.

A Prothena, por sua vez, receberá um pagamento de 45 milhões de dólares à vista e marcos clínicos. A empresa tem o direito de receber mais pagamentos até 555 milhões de dólares se atingir metas de desenvolvimento, regulatórias e comerciais.

A Prothena, que foi cindida da fabricante irlandesa de medicamentos Elan em dezembro do ano passado, também receberá 30 por cento dos lucros das vendas nos Estados Unidos e compartilhará 30 por cento dos custos de comercialização e desenvolvimento.

(Por Caroline Copley)