Roche supera recessão no 1o tri e mostra confiança sobre 2009

A Roche, que no mês passado comprou o grupo de biotecnologia norte-americano Genentech por 47 bilhões de dólares, disse nesta quinta-feira que está confiante sobre atingir as metas anuais estabelecidas antes do acordo, destacando a capacidade de resistência do setor farmacêutico durante tempos econômicos difíceis.

"Nós consideramos a Roche a ação farmacêutica de maior qualidade da Europa, com o perfil de menor risco", disse Collins Stewart, analista da James Knight. O papel era cotado em alta de 1,14 por cento às 9h23 (horário de Brasília).

Planos de integrar a Genentech serão finalizados até a metade do ano e a companhia pretende completar tal processo até o fim de 2009. A Roche atualizará sua projeção anual em julho para refletir a aquisição.

Não há indicações de que importantes cientistas abandonem a Genentech por conta da aquisição, afirmou o chefe da farmacêutica, William Burns, e o quadro de funcionários das duas empresas já se conhecem bem por meio de cooperação de longo prazo.

O setor de cuidados médicos é tradicionalmente uma das últimas áreas em que os consumidores reduzem os gastos, embora tenha havido alguma desaceleração e as ações da Roche tenham caído cerca de 8 por cento até agora neste ano.

"Nós vemos que o mercado farmacêutico mundial está desacelerando. Há expiração de patentes e, como resultado do declínio econômico, atacadistas estão mais cautelosos com os estoques", disse Burns a repórteres.