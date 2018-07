Roche vai vender medicamentos para câncer mais baratos na Índia

A Índia tirou os direitos exclusivos do grupo alemão Bayer no início deste mês e licenciou uma companhia local para produzir uma versão genérica mais barata, já que os indianos não poderiam pagar pelo medicamento que salva vidas.

A Roche, maior fabricante do mundo de medicamentos para câncer, disse que iria oferecer versões locais de marcas "significativamente" mais baratas dos medicamentos para câncer Herceptin e MabThera, até o início do próximo ano, por meio de uma aliança com a indiana Emcure Pharmaceuticals.

O custo mensal das doses de Herceptin, para câncer de mama, e MabThera, para o sangue e sistema linfático, é de cerca de 3 mil dólares a 4,5 mil dólares por paciente, a preços de atacado, disse o porta-voz Daniel Grotzky.