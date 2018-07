Rock in Rio confirma show extra de Stevie Wonder

As outras atrações reveladas ontem pela organização serão a banda de jazz funk Jamiroquai, a revelação do novo soul Janelle Monáe e um projeto, este estranho ao universo soul, mas de grande apelo pop, chamado Concerto Sinfônico Legião Urbana, com os legiões Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos recebendo convidados para tocar músicas da banda. É prometida mais uma surpresa para o Palco Mundo, a ser anunciada em breve. Pela primeira vez, os ingressos serão vendidos apenas pela internet.

A pegada black segue no palco Sunset, um espaço um pouco menor do que o Palco Mundo, que será usado para encontros inusitados entre artistas em todos os dias do evento. Joss Stone também foi confirmada ontem para este palco, mas como única atração a fazer um show solo.

Roberto Medina, mentor e responsável pelo Rock in Rio, vai tentar fazer um encontro entre Joss Stone e Stevie Wonder. "Vi em um vídeo, é algo de louco, vou tentar forçar isso."

Peso pesadíssimo no movimento hip-hop americano, o nome mais relevante que aparece no mesmo espaço é o produtor e músico Afrika Bambaataa, um dos fundadores do hip-hop nos anos 80. Sua apresentação será com a cantora paulistana Paula Lima.

Outras atrações do dia no Sunset serão o sambista Diogo Nogueira, o guitarrista Davi Moraes, filho de Moraes Moreira, e o coletivo Baile do Simonal, com Max de Castro e Wilson Simoninha. Quem abre a noite são os novos nomes da música paulistana Curumim e Marcelo Jeneci.

Eletrônicos

Os nomes do espaço para música eletrônica também foram anunciados na noite de ontem: a dupla de house nova-iorquina ?Little? Louie Vega & Kenny ?Dope? Gonzalez, do Masters At Work, vem celebrar seus 20 anos de pick-ups. Os DJs Mary Olivetti, Mário Fischetti e Zegon completam a noite. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.