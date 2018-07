Rock in Rio define seleção de artistas nacionais

As datas de apresentação dos nomes confirmados nesta terça ainda não foram divulgadas. "Se somar o tempo de carreira das bandas, deve dar mais de 100 anos. Mas por mais tempo de estrada que a gente tenha, subir no palco do Rock in Rio é diferente", disse Samuel Rosa, vocalista do Skank, durante a coletiva realizada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.

O encontro com os artistas contou com uma jam session de Dinho Ouro Preto, Samuel Rosa, Frejat e Cadu, vocalista da Kiara Rocks, reconhecida como uma das principais da nova safra do rock nacional. "Somos os novatos deste ano, mas eu estou pegando umas dicas com os caras que já participaram e eles me ajudam como podem", disse o vocalista da banda que fará sua estreia no palco principal. "É uma mensagem para a molecada que monta sua banda, pra não desistirem. Até pouco tempo atrás a gente estava tocando em boteco, e agora tem essa revolução".

Cazuza

O festival, que em 2011 prestou homenagem a Renato Russo com o Concerto Sinfônico Legião Urbana, dedicará a edição deste ano a Cazuza. A primeira noite, no dia 13, será aberta com o show "O Poeta Está Vivo", em homenagem ao artista. "O Cazuza trouxe um discurso muito forte para a música. O que procurei fazer foi pegar pessoas que estiveram envolvidas com a história dele e também uma geração mais nova de artistas que têm um vínculo com a mensagem dele", disse Frejat, curador da homenagem. Com direção musical do produtor Liminha, a apresentação terá a participação de grandes nomes da música, como Ney Matogrosso, Maria Gadu, Bebel Gilberto, Rogério Flausino e Paulo Miklos.

"Estava demorando essa homenagem. Eu fecho os olhos e lembro de ver meu filho sendo aplaudido por 200 mil pessoas, inclusive metaleiros", disse Lucinha Araújo, mãe de Cazuza. O artista se apresentou na primeira edição do festival, em 1985. "A emoção é sempre a mesma. E chorar faz bem pra pele", brincou. Aproveitando a homenagem, uma parceria do festival com a Sociedade Viva Cazuza, que dá assistência a 140 pacientes portadores do vírus e em tratamento na rede pública de saúde do Rio de Janeiro, vai chamar a atenção do público para o tema da aids, e um hotsite focado no assunto será lançado em breve.

"O Rock in Rio nunca foi um programa exclusivo de nichos. Eu sempre quis uma bandeira de comportamento, de liberdade", disse Roberto Medina, o organizador do festival. Esta será a quinta edição do evento no Brasil. Medina afirmou que o evento, que já passou por Portugal e Espanha, estará em breve também nos palcos dos Estados Unidos e de outros países da América Latina. Os ingressos estarão à venda a partir das 10 horas do dia 4 de abril, e custarão entre R$ 130 (meia-entrada) e R$ 260 (inteira). Mais informações podem ser obtidas no site www.rockinrio.com .