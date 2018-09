Rock In Rio deve ter edição no México em 2012 O diário 'El Universal', da Cidade do México, noticiou hoje que a capital mexicana deve receber no ano que vem sua primeira edição do Rock in Rio. O jornal cita entrevista de Roberto Medina, criador do festival, que teria dito que, entre Colômbia e México, opções que tem examinado, a cidade que deve receber o festival é a segunda.