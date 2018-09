Rock in Rio: edição de 2013 deverá ser menor

Além do aumento de 30% no número de seguranças, foi convocada uma tropa de fiscais de banheiros para a segunda etapa da jornada, que começa hoje. O Bob's, por sua vez, vai oferecer sanduíches de preparo mais rápido, e fechou lojas fixas para mandar funcionários extras à Cidade do Rock. Parte da equipe temporária não assumiu os postos - pegou a credencial de serviço e foi curtir os shows. Serão mais 50% latas de lixo.

O transporte para o festival, uma das principais reclamações do público na semana passada, também foi incrementado. Para melhorar a saída do público, um ponto de taxi vai funcionar a partir de 0h na Rua Salvador Allende, na altura da antiga Cidade do Rock.

Aprovação

Bastaram três dias para a organização perceber que cem mil pessoas por noite são demais para o Parque Olímpico Cidade do Rock e sua única via de uso de fornecedores. Portanto, já para 2013, o Rock in Rio será menor (não se sabe ainda quanto menor).

Vinda de quatro edições em Portugal e duas em Madri, Roberta se impressionou com problemas inéditos. "Na Europa não tem furto e as pessoas não fazem xixi na parede. Fiquei aborrecida, mas a pesquisa do Ibope mostrou que a nota média dada pelo público foi 8,7 - 9,3 no primeiro dia, o mais confuso." Ela negou que a edição na Cidade do México esteja fechada para 2012. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.