Rock in Rio: fãs do Metálica esperam 24 horas na fila Faltando 24 horas para o show do Metallica, fãs da banda esperavam na madrugada de ontem, a 1,5 km da Cidade do Rock pelo início da principal atração de hoje no festival. Os acampados reclamavam que a Prefeitura os obrigou a desmontar as barracas, o que fazia com que tivesse de esperar na chuva. Durante a noite, furtos e assaltos continuaram a acontecer nas imediações do Rock in Rio.