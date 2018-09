Rock In Rio terá banco de dados médicos na internet

São Paulo, 18 - Um serviço para cadastrar dados médicos do público, funcionários e artistas do Rock In Rio está disponível na internet para ajudar nas ocorrências durante o festival, que começa na próxima sexta-feira, dia 23, no Rio de Janeiro.

No www.checkinsaude.com.br um formulário poderá ser preenchido com dados como tipo sanguíneo, alergias e contatos em caso de emergência, que poderão ser acessados nos postos de atendimento médico espalhados pela Cidade do Rock, assim como no mini hospital montado para o evento.

De acordo com a rede contratada para o serviço médico durante o Rock In Rio, 1500 profissionais e 15 ambulâncias farão parte da estrutura para atendimento de emergências durante os sete dias do festival.

O Rock In Rio acontece no Rio de Janeiro nos dias 23, 24, 25, 29 e 30 de setembro e 1 e 2 de outubro e terá mais de 160 atrações musicais, entre elas Elton John, Red Hot Chili Peppers, Guns N'' Roses, Metallica, Katy Perry e Stevie Wonder.