Rock in Rio voltará ao Brasil em 2011 com cem atrações O organizador do Rock in Rio, Roberto Medina, anunciou esta tarde que a edição 2011 do festival será realizada nos dias 23, 24, 25 e 30 de setembro e 1º e 2 de outubro. Cerca de cem artistas irão participar, entre eles os já confirmados Ed Motta, Pitti, Capital Inicial, Jota Quest e Frejat. Estes e outros cantores participaram da cerimônia em que foi assinado o protocolo de realização do Rock in Rio por Medina e pelo prefeito Eduardo Paes.