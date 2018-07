Rock invade o palco do samba pelas mãos da Mocidade

O refrão "pandeiro e guitarra, swing perfeito..." foi representado por uma parceira entre o guitarrista Evandro Mesquita e um ritmista da mocidade, que surgiram no meio da bateria da escola durante um dos recuos.

Os carros-alegóricos mostraram as diferentes versões do festival de rock, do lamaçal que tomou conta da Cidade do Rock em 1985, passando pelas edições em Portugal e Espanha até o retorno ao Rio de Janeiro em 2011, em que o show de Stevie Wonder foi considerado um ponto alto do evento.

O Rock in Rio 2, realizado no estádio do Maracanã, levou a Mocidade a usar referências dos quatro grandes times de futebol da cidade --Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo--, que cederam o palco do esporte para a músia.

Sob o arco da Praça da Apoteose, a escola fechou seu desfile com uma homenagem ao samba rock na ala dos compositores.