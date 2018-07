Rock libertário

Thiago Fragoso estremeceu quando assistiu, na Broadway, à peça Rock"n"Roll, a mais recente do aclamado dramaturgo Tom Stoppard. "O texto nada corriqueiro, as referências históricas bem colocadas, o incrível uso das músicas, enfim, era algo tão completo que senti uma necessidade visceral de montar o espetáculo no Brasil", conta o ator que, ao retornar, descobriu que os direitos já tinham sido vendidos. A decepção, porém, foi curta, pois ele logo foi convidado a participar da montagem nacional que, depois de uma aclamada temporada carioca, estreia na sexta-feira, no Teatro Paulo Autran no Sesc Pinheiros.

Trata-se de um espetáculo de fôlego, pois, embora não seja um musical, vale-se do rock"n"roll como ferramenta para mostrar a desestruturação do comunismo no leste europeu. Ambientada entre 1968 e 1990, a peça acompanha a transformação de Max (Otávio Augusto), professor essencialmente marxista da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, onde estuda Jan (Fragoso), aluno checo do qual Max é o mentor. Como vivem em realidades distintas, no entanto, a rachadura é inevitável - afinal, Jan é apaixonado pelo rock, enquanto Max idolatra Marx.

Autor de peças renomadas como Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, Stoppard considera o texto como uma autobiografia parcial. Afinal, nascido em 1937 na então Checoslováquia, ele ganhou a cidadania britânica oito anos depois, quando sua mãe casou-se com um major inglês. Assim, Rock"n"Roll busca mostrar o que teria sido sua juventude se tivesse continuado a viver na Checoslováquia. Daí a série de contrastes entre as sociedades capitalista (representada pela Inglaterra) e a comunista (Checoslováquia), entre dois sistemas de pensamento.

"Max é um homem arrogante, que termina sozinho pois não aceita que seu mundo esteja desmoronando", comenta Otávio Augusto. "Ele representa a própria derrocada stalinista." De fato, o professor parece ser o único personagem imune ao poder transformador da arte, da canção em especial. "Stoppard utiliza o rock para mostrar que a música é mais potente que uma discussão acadêmica", observa Felipe Vidal, que dirige a montagem ao lado de Tato Consorti. "E, ao mesmo tempo em que revela o papel da ideologia no mundo atual, ele cuida das relações humanas com especial carinho."

De fato, Stoppard trata de um período crítico da história da humanidade (entre a invasão soviética à Checoslováquia em 1968 até a queda do muro de Berlim em 1989) por meio de uma poderosa trilha sonora (veja quadro), que faz referência especialmente à banda checa The Plastic People of the Universe, criada pouco depois da entrada dos tanques soviéticos, em agosto de 1968, último sopro de resistência democrática. "A música representa a ruptura de barreiras ao longo daqueles anos", acredita Consorti que, dos encontros que teve ao lado de Vidal com o dramaturgo no ano passado, lembra-se apenas de uma recomendação de Stoppard: "Não façam como na França, onde tentaram utilizar uma banda ao vivo. Não dá certo."

O escritor, aliás, gosta de participar de montagens internacionais de seu texto. Ele mantém contato constante, por exemplo, com o ator, diretor e iluminador Caetano Vilela, que se prepara para dirigir uma das peças mais difíceis de Stoppard, Travesties. "Ele mesmo se surpreendeu com nossa disposição", conta Vilela, que planeja estrear em abril do próximo ano. Ambientado em Zurique em 1917, o texto tem a ousadia de juntar Tristan Tzara, James Joyce e Lenin a uma das mais célebres peças de Oscar Wilde, A Importância de Ser Prudente. Novamente, prevalece o papel do artista em uma revolução.

Trecho do primeiro ato

MAX - Ah, meus dezesseis anos.

JAN - Então... Até algum dia de sol . E obrigado.

(Jan hesita, e começa a sair. Max se torna agressivo)

MAX - Soberania nunca foi a questão, você sabe disso.

JAN (cuidadosamente, acalmando) - Tá.

MAX - Ser checo, ser russo, alemão, polonês - tudo bem, vive la difference, mas caminhar sozinho é caminhar contra a aliança, você sabe disso.

JAN - OK.

MAX - Isso é conforto e prazer é pro capitalismo. Conforto e prazer. E foi o seu maldito Dubcek quem fez isso, não os soviéticos - e eu digo isso como alguém que fica com o estômago embrulhado com 90% de tudo que se diz sobre a União Soviética.

JAN - Por que você ficou no partido?

MAX - Por causa dos outros 10%, foram eles que fizeram a revolução, mais ninguém.

JAN - Então tá.

MAX - A porra da Primavera de Praga? Nunca teve nada a ver com os trabalhadores.

JAN - OK

MAX - Não, não está nada OK, seu merdinha. Eu escolhi você. Eu coloquei minha impressão digital na sua testa. Eu disse, "Você. Eu vou levar você", porque você era sério e conhecia bem Marx... e na primeira balançada da bandeira checa, você larga tudo e volta correndo pra lá, como uma velha que ainda é apaixonada pelo Masaryk.

JAN - O Dubcek é comunista.

MAX (exaltado) - Não! Comunista sou eu, eu continuaria comunista mesmo com os tanques russos parados na porta da minha casa, seu filhinho-de-mamãe.

JAN - Um comunista reformista.

MAX - Claro, assim como uma freira que paga boquete é uma freira reformista. Eu tenho que ir, vou esfriar a cabeça. Fala pra Esme me esperar, se a Eleanor acordar. Vai se f... lá em Praga, vai. Lamento pelos tanques.

(Black out. Entra a canção "I"ll be Your Baby Tonight", de Bob Dylan)

A trilha sonora

ATO I

1 - Golden Hair (Syd Barrett)

2 - I"ll Be Your Baby Tonight (Bob Dylan)

3 - Last Time (Rolling Stones)

4 - It"s All Over Now (Stones)

5 - It"s All Over Now (Plastic People of the Universe)

6 - Venus in Furs (Velvet Underground)

7 - Break on Through (The Doors)

8 - Waiting for The Man (Velvet Underground)

9 - Golden Hair (Syd Barrett)

10 - Astronomy Domine (Pink Floyd)

11 - Jugband Blues (Pink Floyd)

12 - It"s Only Rock''n''Roll (Stones)

13 - Chinatown Suffle (Grateful Dead)

14 - Welcome to the Machine (Pink Floyd)

15 - Wouldn"t It Be Nice (Beach Boys)

ATO II

16 - I Still Haven"t Found What I"m Looking For (U2)

17 - Wish You Were Here (Pink Floyd)

18 - Give Peace a Chance (John Lennon)

19 - Bring It On Home (Lennon)

20 - Sweet Child"O"Mine (Guns''n''Roses)

21 - Vera (Pink Floyd)

22 - Rock"n"Roll (Beatles)

23 - Satisfaction (Stones)