Roda de caminhão se solta e mata 2 em Santo André-SP Duas pessoas morreram hoje após serem atingidas pelas rodas traseiras que se soltaram de um caminhão na Avenida Prestes Maia, em Santo André (SP). As vítimas estavam no canteiro da via. Uma morreu na hora e a outra ainda foi levada ao centro hospitalar municipal, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu por volta das 12h30 e a via ficou interditada até as 16 horas. As duas rodas atingiram ainda dois carros. As informações são da assessoria de imprensa da prefeitura local.