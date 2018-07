Roda de carro atinge pedestre após colisão em SP Um pedestre ficou ferido após ser atingido por uma roda de carro que se desprendeu depois de uma batida na região central de São Paulo na manhã de hoje. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), dois veículos colidiram no cruzamento e a roda de um dos automóveis se desprendeu, atingindo o pedestre. Outra pessoa ficou ferida e foi levada pelos bombeiros para o Pronto-Socorro Oswaldo Cruz. A CET e os bombeiros não tinham informações sobre o estado de saúde do pedestre. Outros acidentes provocaram problemas pela cidade. Um caminhão quebrado na pista expressa da Marginal Tietê, sentido da Rodovia Ayrton Senna, provocou um congestionamento de quase oito quilômetros. Em outra ocorrência, uma árvore caiu sobre um caminhão na região do Brás. Segundo o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), ninguém ficou ferido.