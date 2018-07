Roda de ônibus se solta e mata uma pessoa em SP Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas após uma roda de ônibus se soltar e atingir usuários em um ponto de ônibus, na avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. A roda esquerda traseira do veículo da Cooperauhton, que fazia a linha Jardim Selma-Pinheiros, se soltou e atingiu as pessoas que estavam no ponto do ônibus, matando uma e deixando outras cinco feridas. Duas pessoas, entre elas uma em estado grave, foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. Uma terceira foi encaminhada para o pronto-socorro de Vila Penteado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as duas outras vítimas.