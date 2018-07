Rodada de petróleo da ANP atrai 71 empresas

A rodada marcará a retomada das licitações da ANP suspensas desde 2008, por conta das discussões do marco regulatório do petróleo nos últimos anos, em função da descoberta do pré-sal.

"Encerrado o prazo para entrega de documentos de qualificação para a 11a. Rodada de Licitações da ANP, 71 empresas, oriundas de 18 países e 3 territórios ultramarinos, submeteram documentação à Agência", afirmou a autarquia em nota, referindo-se às empresas que manifestaram interesse em participar.

Somente do Brasil, 19 empresas apontaram interesse em participar. Oito petrolíferas dos Estados Unidos também disseram que estão interessadas. Há também empresas do Reino Unido (seis)Canadá (cinco), Japão (cinco), entre outros países.

Entre as brasileiras que entregaram documentação para participar da rodada estão a Petrobras, OGX e HRT. Entre as estrangeiras, Repsol Sinopec, Chevron, BHP, BG, BP, Shell.

Veja detalhes no link: http://www.anp.gov.br/?dw=65372

A rodada vai licitar 289 blocos em 23 setores, totalizando 155,8 mil quilômetros quadrados, distribuídos em 11 bacias sedimentares: Barreirinhas, Ceará, Espírito Santo, Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Parnaíba, Pernambuco-Paraíba, Potiguar, Recôncavo, Sergipe-Alagoas e Tucano Sul, segundo a ANP.

Dos 289 blocos, 166 estão localizados no mar, sendo 94 em águas profundas, 72 em águas rasas, e 123 em terra.

A 11a rodada será realizada nos dias 14 e 15 de maio, no Rio de Janeiro.

(Por Roberto Samora)