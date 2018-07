Rodada foi boa, mas o jogo não acabou As cartas estão na mesa. Todas as grandes economias do mundo já abriram o jogo sobre quanto estão dispostas a reduzir suas emissões de gases do efeito estufa até 2020. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que vai levar a Copenhague uma proposta de 17% de corte, abaixo do índice de 2005. E a China, agora, promete reduzir em até 45% o crescimento de suas emissões no setor energético, proporcionalmente ao crescimento do seu PIB.