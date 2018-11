Rodeio de Jaguariúna informa sobre shows por telefone

Por meio da assessoria, os organizadores informaram que as entradas do local do evento estão fechadas desde ontem. Os painéis nas estradas que dão acesso ao complexo em que são realizados os shows já avisavam, neste sábado, sobre o cancelamento das atrações.

A organização do Jaguariúna Rodeo Festival informou que para os dois shows deste fim de semana eram esperadas cerca de 50 mil pessoas. Ainda não há informações sobre o prejuízo para a organização com o cancelamento dos eventos.