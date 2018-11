Rodeio de Jaguariúna negocia novas datas para shows

Segundo a nota, a organização do evento está negociando com os artistas uma nova data para a realização dos shows. Entre as apresentações estava a de Roberto Carlos, que seria realizada hoje às 20 horas.

Está marcada para amanhã uma reunião entre o departamento jurídico do evento e os órgãos competentes, de acordo com a nota, para rever as datas.

As pessoas que quiserem informações sobre a troca dos ingressos ou sobre as novas datas devem entrar em contato com o call center do evento a partir de amanhã pelo telefone (19) 3867-7000 ou pelo site www.rodeiodejaguariuna.com.br.