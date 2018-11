Rodízio continua suspenso até dia 16 em São Paulo

SÃO PAULO - O rodízio municipal de veículos em São Paulo continua suspenso nesta segunda-feira, 26, e só deve retornar no próximo dia 16 de janeiro. As faixas reversíveis instaladas nos horários de pico também estão suspensas. Mas as restrições a caminhões e fretados continuam valendo.

A volta da restrição no meio das férias de verão é necessária, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por conta do aumento do fluxo de veículos na capital paulista com o início das aulas em parte da rede particular de ensino.