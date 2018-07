Rodízio de água é suspenso em Curitiba após conserto A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) suspendeu na manhã de ontem o rodízio no abastecimento de água de bairros da região sul de Curitiba após consertar a adutora rompida no bairro Sítio Cercado. O rodízio estava programado para continuar hoje.