Rodízio de carros será suspenso no carnaval em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que ficará suspenso o rodízio de veículos e caminhões no carnaval na cidade de São Paulo. A medida vale entre a segunda-feira, 20, e quarta-feira, 22. O rodízio volta a vigorar na quinta-feira, 23, para veículos com placas finais 7 e 8.