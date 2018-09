Rodízio de veículos em SP será suspenso no feriado

O rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso na quinta-feira e na sexta-feira, por conta da redução do número de veículos em circulação na cidade durante o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). O rodízio restringe a circulação de veículos no chamado Anel Viário da cidade, das 7 horas às 10 horas e das 17 horas às 20 horas. VEJA TAMBÉM O que abre e o que fecha em SP durante o feriadão 1,6 milhão de veículos devem deixar SP no feriado, estima CET Durante o rodízio, automóveis e caminhões ficam impedidos de circular nas ruas e avenidas internas ao chamado Anel Viário, formado pelas marginais Tietê, Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D''Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf.