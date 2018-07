Rodízio de veículos retorna nesta quinta O rodízio municipal de veículos e de caminhões voltou a valer a partir das 7 horas de hoje, na capital paulista, para veículos com placas de finais 7 e 8. De acordo com o final de placa e dia da semana, os veículos não poderão circular nas ruas e avenidas internas ao chamado minianel viário, das 7 às 10 horas e das 17 às 20 horas. O motorista que for flagrado infringindo a lei será multado em R$ 85,13.