Rodízio de veículos será suspenso no feriado em SP A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou hoje que o rodízio municipal de veículos em São Paulo será suspenso na quinta-feira e na sexta-feira (dias 3 e 4), feriado prolongado de Corpus Christi. Com isso, os veículos cujas placas terminem em 7 e 8 estão livres para circular pela cidade na quinta, enquanto os donos de veículos com placas final 9 e 0 não terão restrições para trafegar na sexta.