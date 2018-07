Rodízio de veículos volta a valer nesta 2ª feira em SP O rodízio municipal de veículos voltou a valer na manhã desta segunda-feira na capital paulista, após ficar suspenso desde o dia 21 de dezembro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), "a volta da restrição se faz necessária em razão do aumento esperado do fluxo de veículos na cidade, que, a partir da segunda quinzena de janeiro, começa a retomar suas atividades nas áreas de serviços e comércio".