Rodízio de veículos volta a valer nesta segunda-feira em São Paulo O rodízio municipal de veículos, que estava suspenso na capital paulista desde 21 de dezembro, volta a vigorar nesta segunda-feira (14). A operação restringe a circulação de veículos, conforme o dia da semana e a placa do carro, durante os horários de pico no período da manhã (das 7h às 10h) e do fim do dia (das 17h às 20h).