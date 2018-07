Rodízio municipal de veículos volta nesta segunda

Com a medida, fica proibida a circulação de veículos no Anel Viário de São Paulo (centro expandido e principais vias, como as marginais) entre as 7h e as 10 e entre as 17h e as 20h.

Às segundas-feiras, não devem circular veículos com placas terminadas em 1 e 2, às terças, é proibida a circulação de automóveis com final 3 e 4. Na quarta-feira, com finais 5 e 6, na quinta-feira, com finais 7 e 8 e na sexta-feira, placas terminadas em 9 ou zero não podem transitar nas zonas proibidas no início da manhã e da noite.

O valor da multa por desrespeito ao rodízio é de R$ 85,13, sendo o motorista penalizado com 4 pontos na carteira.