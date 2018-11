Rodízio municipal está suspenso a partir de amanhã

O rodízio municipal de veículos será retomado na segunda-feira, 16 de janeiro de 2012. A volta da restrição se faz necessária em razão do aumento do fluxo de veículos na Cidade e término das férias escolares. A operação restringe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h.

Durante o rodízio, ficam impedidos de circular os automóveis e caminhões no Centro Expandido, incluindo as vias que delimitam o chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D''Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.