Rodízio municipal volta a vigorar nesta segunda-feira A Operação Horário de Pico, conhecida como rodízio municipal de veículos, volta a vigorar a partir desta segunda-feira, 14, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A volta da restrição é necessária em razão do aumento do fluxo de veículos no término das férias escolares. A operação restringe a circulação de veículos no chamado Centro Expandido da cidade nos períodos da manhã, das 7h às 10h, e da tarde, das 17h às 20h. Durante o rodízio ficam impedidos de circular os automóveis e caminhões nas ruas e avenidas internas ao chamado Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê, Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D''Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf. A violação do rodízio implica em infração de trânsito de nível médio, e resulta em multa no valor de R$ 85,13 e acréscimo de quatro pontos no prontuário do motorista.